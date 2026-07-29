Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Japon geline Bolu'da Türk usulü düğün

        Japon geline Bolu'da Türk usulü düğün

        Bolu'da aşçı Sefa Çiftçi ile evlenen Japon Rion Uchi'ye Türk geleneklerine göre düğün yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 21:56 Güncelleme:
        Japon geline Bolu'da Türk usulü düğün

        Bolu’da aşçı Sefa Çiftçi ile evlenen Japon Rion Uchi’ye Türk geleneklerine göre düğün yapıldı.

        Japonya’da aşçı olarak çalışan Sefa Çiftçi, Expo Dünya Fuarı'nda tanıştığı Rion Uchi ile bir süre arkadaşlık ettikten sonra evlenmeye karar verdi. Yaklaşık bir yıl süren ilişkilerinin ardından ilk düğünlerini Japonya’da gerçekleştiren çift, daha sonra aileleri ve yakınlarının katılımıyla Bolu’da da düğün yaptı.

        Yukarısoku Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda düzenlenen törende Türk ve Japon kültürleri bir araya geldi. Türk örf ve adetlerine göre gerçekleştirilen düğünde Japon gelin Rion Uchi, yöresel müzikler eşliğinde halay çekerek davetlilere eşlik etti.

        Renkli görüntülere sahne olan düğünde kısa sürede Türk kültürüne uyum sağlayan Japon gelin, sergilediği performansla davetlilerden alkış aldı. Çiftin mutluluğu gözlerden kaçmazken, düğüne katılan aile bireyleri ve yakınları da bu özel günde genç çifti yalnız bırakmadı.

        Yaklaşık 9 bin kilometre uzaklıktaki Japonya’dan Bolu’ya gelerek yeni hayatına adım atan Rion Uchi ile Sefa Çiftçi’nin düğünü, iki farklı kültürü aynı çatı altında buluşturan anlamlı bir kutlamaya dönüştü.

        Rion ile Japonya'da Expo Festivali'nde tanıştıklarını anlatan Sefa Çiftçi, gazetecilere eşiyle tanışma ve evlilik kararı alma sürecinden bahsederek, çok mutlu olduğunu söyledi.

        Ailelerin ilk başta şaşırdığını ancak olumlu karşıladıklarını belirten Çiftçi, eşinin Türk kültürünü çok sevdiğini kaydetti.

        Rion'un Bolu'ya geldiğini ve ailesiyle tanıştığını aktaran Çiftçi, "Kışın geldi. Ailemle görüştü. Ailem de daha fazla olumlu düşünmeye başladı. Ve bu duruma geldik. Nasip bugüneymiş. Bugün evleniyoruz." dedi.

        Düğünde Türkçe konuşan ve bu esnada gözyaşlarını tutamayan Rion Uchi ise Sefa'nın ailesinin özellikle anne ve babasının kendisini çok sevdiğini, kendi çocukları gibi davrandıklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İran'ı çok sert vuracağız"
        "İran'ı çok sert vuracağız"
        Fenerbahçe turu söktü aldı!
        Fenerbahçe turu söktü aldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasal düzenleme Meclis'e sunulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasal düzenleme Meclis'e sunulacak
        Gelecek Partisi feshedildi
        Gelecek Partisi feshedildi
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Trump tehdit etti petrol fırladı
        Trump tehdit etti petrol fırladı
        AK Parti’den şehit aileleri ve gaziler için kanun teklifi
        AK Parti’den şehit aileleri ve gaziler için kanun teklifi
        "Turu geçmeyi çok istiyoruz"
        "Turu geçmeyi çok istiyoruz"
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        Icardi'ye yurt dışı çıkış yasağı
        Icardi'ye yurt dışı çıkış yasağı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Musk’tan finans atağı X Money
        Musk’tan finans atağı X Money
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar

        Benzer Haberler

        Bolu'da CHP'den toplu istifa: 6 belediye başkanı Yeni Parti'ye katıldı
        Bolu'da CHP'den toplu istifa: 6 belediye başkanı Yeni Parti'ye katıldı
        Bolu'da tankere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bolu'da tankere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bolu Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Tuna Özcan CHP'den istifa etti
        Bolu Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Tuna Özcan CHP'den istifa etti
        Bolu Belediye Başkan Vekili Özcan, CHP'den istifa etti
        Bolu Belediye Başkan Vekili Özcan, CHP'den istifa etti
        Bolu'da elektrik sistemi arızalanan kümesteki yaklaşık 4 bin tavuk telef ol...
        Bolu'da elektrik sistemi arızalanan kümesteki yaklaşık 4 bin tavuk telef ol...
        Bozayı ve 3 yavrusu görüntülendi
        Bozayı ve 3 yavrusu görüntülendi