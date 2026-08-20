Dörtdivan'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 20.08.2026 - 16:38 Güncelleme:
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çavuşlar Mahallesi Belen mevkisinde otluk alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında 8 dekar alan zarar gördü.
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