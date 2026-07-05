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        Esenler Erokspor, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Bolu'da kamp yapan Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 12:05 Güncelleme:
        Esenler Erokspor, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Bolu'da kamp yapan Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

        Abant yolu üzerinde bulunan bir otelde yeni sezona hazırlanan yeşil-sarılı ekip, teknik direktör Mustafa Gürsel yönetiminde antrenman yaptı. Isınma koşusuyla başlayan idman, açma-germe hareketleri, pas çalışması ve istasyon çalışması tamamlandı.

        Günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek Esenler Erokspor'un ilk etap kampı, 14 Temmuz'da sona erecek.

        İstanbul ekibi, aranın ardından ikinci etap çalışmaları için tekrar Bolu'ya gelecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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