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        Gerede'de yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Gerede geçişinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2026 - 16:55 Güncelleme:
        Gerede'de yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Gerede geçişinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 YC 600 plakalı yolcu otobüsü ile C.G. idaresindeki 33 APZ 072 plakalı tır, otoyolun Cankurtaran mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otobüsteki yolculardan R.Ü. ve N.S. sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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