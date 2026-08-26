Geyik Gölü ormanların arasında saklı doğal güzelliğiyle dikkati çekiyor

Bölgedeki yürüyüş ve arazi rotalarında göle ulaşan güzergahlar bulunuyor. Yaklaşık 1300 metre rakımdaki göle ulaşım, ormanlık ve engebeli araziden geçilerek sağlanıyor.

Yerleşim yerlerinden ve ana ulaşım güzergahlarından uzakta bulunan göl, çevresindeki sık orman dokusu ve sakin görünümüyle bölgenin keşfedilmeyi bekleyen doğal alanları arasında bulunuyor.

Bolu'nun Gerede ve Mengen ilçeleri arasındaki dağlık bölgede çam ve köknar ormanlarının arasında yer alan Geyik Gölü, doğal güzelliğiyle dikkati çekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.