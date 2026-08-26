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        Geyik Gölü ormanların arasında saklı doğal güzelliğiyle dikkati çekiyor

        Bolu'nun Gerede ve Mengen ilçeleri arasındaki dağlık bölgede çam ve köknar ormanlarının arasında yer alan Geyik Gölü, doğal güzelliğiyle dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 13:12 Güncelleme:
        Geyik Gölü ormanların arasında saklı doğal güzelliğiyle dikkati çekiyor

        Bolu'nun Gerede ve Mengen ilçeleri arasındaki dağlık bölgede çam ve köknar ormanlarının arasında yer alan Geyik Gölü, doğal güzelliğiyle dikkati çekiyor.

        Yerleşim yerlerinden ve ana ulaşım güzergahlarından uzakta bulunan göl, çevresindeki sık orman dokusu ve sakin görünümüyle bölgenin keşfedilmeyi bekleyen doğal alanları arasında bulunuyor.

        Bölgedeki yürüyüş ve arazi rotalarında göle ulaşan güzergahlar bulunuyor. Yaklaşık 1300 metre rakımdaki göle ulaşım, ormanlık ve engebeli araziden geçilerek sağlanıyor.

        Çevresindeki orman dokusuyla bütünleşen Geyik Gölü, güzel manzara oluşturuyor.

        Ulaşımının kolay olmaması nedeniyle sessiz ve sakin ortam sunan bölge, doğayla baş başa kalmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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