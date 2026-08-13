Göynük'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Bolu'nun Göynük ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 13.08.2026 - 14:52 Güncelleme:
Bolu'nun Göynük ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Karacalar Köyü'nde otluk alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 2 katlı ahşap eve sıçradı.
Köy sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ahşap evde hasara neden olan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
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