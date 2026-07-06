GÜNCELLEME - Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması davası sanıklarının yargılanmasına başlandı

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılanmasına başlandı.





Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesinin spor salonunda özel oluşturulan salonda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Tanju Özcan, Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Belediye Meclis üyesi Cihan Tutal, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, BolSev yöneticisi Ali Sarıyıldız ile Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Bolu Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.



Duruşmada, iddianamenin özetinin okunması ve kimlik tespitinin ardından sanıkların savunmasına geçildi.



Sanık Cihan Tutal savunmasında, Tanju Özcan ve Süleyman Can'ın bir müteahhitten ruhsat ve belediye işlemleri karşılığında 2 milyon 500 bin lira talep ettikleri iddiasına ilişkin, olayı BolSev yöneticisi Ali Sarıyıldız ve diğer sanıkların ifadelerinden öğrendiğini söyledi.



Müteahhit N.G'nin, belediyedeki işlerinin hızlandırılması için Sarıyıldız'a 1 milyon lira verdiğini ve soruşturmalar başladığında iadesini talep ettiğini ileri süren Tutal, "Ali Sarıyıldız'ı ev hapsindeyken ziyarete gittim. Burada bana 1 milyon lira bağış aldığını, bu bedeli daha önce kendisiyle yaptığım iş karşılığında almamı istedi. Ali Sarıyıldız bu parayı A.B. (tutuksuz sanık) aracılığıyla aklamaya çalışmıştır. Bu soruşturmada suçsuz ve mağdurum. Diğer sanıkların ve şikayetçilerin ifadelerine bakıldığında kandırıldığım ve kullanıldığım ortaya çıkacaktır." diye konuştu.



Tutal, cezaevinde bulunmasına neden olduğunu belirttiği Ali Sarıyıldız'dan şikayetçi olduğunu kaydetti.



Ali Sarıyıldız da Tanju Özcan'ın, telefonla arayarak müteahhit N.G'nin kendisine 2,5 milyon lira bağış vereceğini söylediğini belirtti.



N.G. ile buluşarak 1 milyon lira nakit, 1,5 milyon liralık çeki de yaklaşık bir hafta sonra aldığını dile getiren Sarıyıldız, "Tanju başkanımız, 2,5 milyon lira bağışta bulunacağını söyledi. 1,5 milyon çek, 1 milyon nakit olduğunu söyledi. 1 milyon nakit parayı Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'a götüreceğimi söyledi. 1 milyon lirayı aldıktan sonra parayı Süleyman Can'a götürdüm. 1 hafta sonra da 1,5 milyon liralık çeki ofisinde teslim ettim. Çek Bolsev AŞ adına düzenlenmişti. Bunu avans olarak kaydettirdim." ifadelerini kullandı.



Sarıyıldız, daha sonra N.G. ile hiç görüşmediğini anlatarak, "N.G. daha sonra 1,5 milyon liralık sözleşme imzalamak istediğini söyledi. Sonra Cihan Tutal bana geçmiş olsuna geldi. Bu olaylar olacağını tahmin ettiğimiz için 1 milyon lirayla ilgili durumu anlattım. 'Bunu Süleyman Can aldı. Ben bunu kabul etmiyorum. Sonra bu iş bana kalır.' dedim. O da bu işe dahil olacağını söyledi." beyanında bulundu.



Tutuksuz sanık A.B. ise Ali Sarıyıldız ile aynı ofiste mali müşavirlik yaptığını, BolSev'e de dışarıdan mali müşavirlik hizmeti verdiğini söyledi.



Cihan Tutal'ın, ofisine gelerek borçları olduğu ve bazı maddi sorunlar yaşadığı gerekçesiyle borç istediğini belirten A.B. "Resmi hesabımdan 1 milyon borç gönderdim. Bu borcu 15 gün içinde vereceğini söyledi. Bu çek ve nakit alışverişini soruşturmada savcılığa çağrıldığımda öğrendim." dedi.



Tutuklu sanık Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, N.G'nin beyanlarını soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinde öğrendiğini kaydetti.



Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Can, "Belediye başkan yardımcısıydım, vakfın alt şirketinde üyeydim. Vakıfla ilgili herhangi bir yetkim yok. Bu 1 milyon lira bedelindeki parayı almadım. Para bana verilmedi." dedi.



- Tanju Özcan'ın savunması



Verilen aranın ardından savunma yapan Tanju Özcan, iddianamede üzerine atılı 6 suç olduğunu anımsattı.



Özcan, iddianameyi incelediğini belirterek, "Bana atfedilen yolsuzluksa kendime ve yakınlarıma menfaat sağlamış olmam gerekiyor. 178 sayfalık iddianameyi didik didik ettim, 'Tanju Özcan şu eylemde kendisine şu kadar, yakınlarına, çocuklarına menfaat sağlamış' ibaresini göremedim. Kamu kaynaklarını cebe indirmeden yolsuzluk olmaz. Kamunun veya belediyenin hangi işlem ve ihalesinde usulsüzlük var? İddianamede bu soruların cevabını bulamadım." diye konuştu.



MASAK raporunda ve incelenen evraklarda da bu tarz tespitin olmadığını savunan Özcan, "Bu sorulara cevap alamadığıma göre iddianamede bize yönelik akçeli bir suçlama yok." dedi.



Özcan, suçlamaların, fakir öğrencilere burs vermek, ihtiyaç sahibi insanlara yardım yapmak için kurulan BolSev üzerinden yapıldığını iddia ederek, "Arkadaşlarına vakıf kurmuşsun, vakfa kaynak toplamaya başlamışsınız, bu kaynağı toplarken de zenginleri zorlamışsın iddiası var. Bunun sonucunda Tanju Özcan ve arkadaşları, zenginlere baskı yaparak fakirlere kaynak sağladı ibaresi sabit kalırsa biz cezamızı çekeriz." ifadesini kullandı.



Belediye başkanlarının kanunda yazılan görevlerinin yanında yazılmayan görevlerinin de olduğunu dile getiren Özcan, spor kulüplerine yardım yapma, öğrencilere burs sağlama, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmanın bunlar arasında yer aldığını, BolSev'i de bu amaçla kurduklarını savundu.



Müteahhit N.G'den 2,5 milyon lira para istendiği iddiasına değinen Özcan, "N.G'yi öncesinden tanırım ama hiçbir zaman yakın ilişkim olmadı. 2025 yılının ilk aylarında beni ziyarete geldi. O zamanki özel kalem müdürümle çalışıyordum. 'Biz vakıf kurduk onunla ilgili çalışıyoruz. Halktan, hayırseverlerden reklam hizmetlerinden gelir topluyoruz.' dedik. Kendisi de 'Biz de Bolu'da iş yapıyoruz üzerimize düşeni yapalım.' dedi." diye konuştu.



Özcan, N.G'nin reklam verme talebiyle ilgili Ali Sarıyıldız ile irtibatlarını sağladığını belirterek, savunmasını şöyle sürdürdü:



"Hafta içi birbirlerini arayacaklardı. Biz onunla rakam konuşmadık, sadece reklam için verecekti. Ali Sarıyıldız aradı, 1,5 milyonluk çek verdiğini söyledi. Ali Sarıyıldız bir süre sonra beni aradı. 'N.G. reklam, görsel de göndermiyor reklam sözleşmesini de imzalamıyor.' dedi. 'O zaman parasını iade edin.' dedim. 'İBAN vermiyor.' dedi. Ali'ye 'Ne yap et bul, onun parasını gönder.' dedim. Gözaltına alınmadan 2 gün önce yanıma geldi. Cihan Tutal ile orada yine 'Benim iş niye olmuyor?' diyor. İlgili arkadaşlar, hazırlattığı projenin gelen cevaba uymadığını söyledi. 'Yapacağınız bir şey varsa yapın.' dedik. (Dönemin belediye başkan yardımcısı) 'Yapamayız.' dedi. Bu arada 'N.G. sen 1,5 milyonluk reklam vermişsin sözleşmeyi imzalamamışsınız, seninle çalışmak istemiyoruz.' dedim. İBAN'ını ver, paranı geri versinler.' dedim. Ali Beye gitmiş 'Tanju Bey beni fırçaladı, sözleşmeyi imzalayayım.' demiş."



Belediyeye para karşılığı iş yaptırmak istediğini iddia ettiği N.G'nin son yıllarda kayda değer iş yapmadığını savunan Özcan, "Son birkaç yıldır inşaat ruhsatı talebi yok. Bir işi yok. Biz gözaltına alınıp tutuklanınca ifade vermiş. Baştan sona iftira atıyor. 1 milyon meselesini bilmiyorum. Hayatımda hiç bu kadar rahat iftira atan kimseyi görmedim. Bir görüşmemizde N.G'ye 'Vakıfla olan ilişkinle belediyeyle ilgili ilişkini birbirine karıştırmayız.' dedim. Reklam konusunu görüşürken kendisine hiçbir şekilde 'Belediyede şu işin yürür, şu işin yürümez.' demedik." ifadelerini kullandı.



- CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın açıklaması



Öte yandan duruşmayı izleyen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, verilen arada gazetecilere yaptığı açıklamada, adil yargılanmanın her şeyin başı olduğunu söyledi.



Tanju Özcan'ın yargılandığı 6 suça konu olaylardan bahseden Günaydın, suçlamaların karşılığının olmadığını savundu.



Günaydın, Bolu'da sokakları gezdiklerini dile getirerek, "Tanju Özcan'a, Cumhuriyet Halk Partisine ve Belediye Meclis üyelerine güvende bir gram bile eksiklik yok. Siyaseti meydanlarda halkın rızasını kazanarak yapacaksınız. Adliye koridorlarından, mahkeme salonlarından siyaset dizayn edilemez. Edilemeyeceğini er ya da geç göreceksiniz." ifadelerini kullandı.



- Süreç ve iddianame



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta başlatılan "irtikap" soruşturması kapsamında 19 kişi gözaltına alınmıştı.



Tanju Özcan, başkan yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz, belediye meclis üyeleri Cihan Tutal ve Aydan Özdemir, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve BolSev yöneticisi Ali Sarıyıldız tutuklanmış, itiraz üzerine Beykoz ve Özdemir adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.



"Rüşvet" operasyonu kapsamında tutuklanan Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Bolu Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal'ın dosyası da bu dosyayla birleştirilmişti.



Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 178 sayfalık iddianamede, Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi nedeniyle 6 kez "icbar suretiyle irtikap", 3 kez "irtikaba teşebbüs", 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez "rüşvet" suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.



Süleyman Can'ın 5 kez "icbar suretiyle irtikap" ve 2 kez "irtikaba teşebbüs" suçundan toplam 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar, Ali Sarıyıldız'ın 6 kez "irtikap suçuna yardım", 3 kez "irtikap suçuna yardıma teşebbüs" ve 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplam 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis cezasına mahkum edilmesi isteniyor.



İddianamede, diğer sanıklar hakkında da bu suçlardan değişen sürelerde hapis cezası talebinde bulunuluyor.

