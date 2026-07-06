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        Batman Petrolspor, ilk sezonunda Trendyol 1. Lig'de kalıcı olmak istiyor

        ZAFER GÖDER - Batman Petrolspor, 24 yıl sonra yükseldiği Trendyol 1. Lig'de ilk sezonunda kalıcı olmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Batman Petrolspor, ilk sezonunda Trendyol 1. Lig'de kalıcı olmak istiyor

        ZAFER GÖDER - Batman Petrolspor, 24 yıl sonra yükseldiği Trendyol 1. Lig'de ilk sezonunda kalıcı olmayı hedefliyor.


        Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Abant Gölü Milli Parkı mevkisinde bulunan bir otelde kamp yapan Batman ekibi, çalışmalarını yoğun antrenman temposuyla sürdürüyor.

        Takım kaptanı Gökhan Karadeniz, AA muhabirine, kampın verimli geçtiğini, yeni oyuncuların takıma kısa sürede uyum sağlamasının önemli olduğunu söyledi.

        Takımda iyi bir ortam olduğunu belirten Gökhan Karadeniz, "Yeni gelen arkadaşlarımızla adaptasyon sürecini çok çabuk atlattık. Gelişmeye, çalışmaya, güçlenmeye devam ediyoruz. İnşallah sezona iyi başlayacağız. Tek amacımız bu." dedi.

        Tecrübeli futbolcu, yeni bir ligde yeni kurulan bir takım olarak mücadele edeceklerini dile getirerek, "Bu sene bu ligde yeniyiz. Hedefimiz yeni olduğumuz için ligi tanımak ve ligde kalıcı olmak. Bunun dışında her takım şampiyonluğu ister, biz de istiyoruz. Onun için elimizden ne geliyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Geçen sezon elde ettikleri şampiyonlukta taraftar desteğinin önemine değinen Gökhan Karadeniz, "Stadı doldurduklarında nasıl bir atmosfer oluştuğunu tüm Türkiye gördü. İnşallah onların desteğiyle biz de saha içinde mücadele ederek büyük başarı yakalarız." dedi.




        - "Selçuk hocamla bu sene güzel bir ivme yakalayacağımızı düşünüyorum"

        Gökhan Karadeniz, 1. Lig'in zor ve mücadele gücü yüksek bir lig olduğuna anlatarak, "Bütün maçlara yüzde 100 odaklanmak lazım. Güçlü bir camiayız, yönetimimizden hocamıza, futbolcu ekibine... Saha içinde elimizden ne geliyorsa yapıp rakiplerimizle başa çıkabilecek kadro oluşacak burada. Yolun sonu inşallah şampiyonluk olur." diye konuştu.

        Teknik direktör Selçuk Şahin'in futbolculuk kariyeri ve birikimiyle takıma önemli katkılar sunduğunu anlatan tecrübeli futbolcu, şunları kaydetti:


        "Oyuncular olarak teknik heyete duyduğumuz güveni sahaya yansıtacağız. Teknik direktörümüz Türkiye'de kendini ispatlamış, kariyerli, çok bilgili bir biri. Kendisine bütün futbolcu arkadaşlarımızla camia olarak güveniyoruz. O da zaten saha içinde bütün deneyimini, birikimini bizimle paylaşıyor. Selçuk hocamla bu sene güzel bir ivme yakalayacağımızı düşünüyorum. Biz de hocamız için saha içinde tüm gücümüzle mücadele edeceğiz."




        - "Şehre ve armaya yakışan mücadele vermek istiyoruz"

        Takımın yeni transferlerinden Ömürcan Artan da kampın yoğun tempoda geçtiğini, ilk etapta uyum sürecine odaklandıklarını söyledi.

        Hedefin her zaman zirveye oynamak olduğunu vurgulayan Ömürcan, "Kulübün 3 seneden bu yana gelen kazanma alışkanlığı var. Şehre ve armaya yakışan mücadele vermek istiyoruz. Buradaki oyuncu grubundan hissettiğim, hep başarıyı isteyecek bir ekip var. O yüzden hedefimiz en iyi olmak, keyif veren takım olmak, sonunda da şampiyon olmak." değerlendirmesinde bulundu.

        Ömürcan Artan, teknik direktör Selçuk Şahin'in futbolculuk kariyeri boyunca edindiği tecrübeleri oyunculara aktardığını anlatarak, "Onun bilgileri ve oynadığı kulüplerden sonra bize aktaracağı tecrübeler çok kıymetli. Hocamıza inanıp, kendimize güvenip, aile olup futbolcu arkadaşlarımla başarıya gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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