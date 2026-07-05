Bolu'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Bolu'da taksiyle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Bolu-Mudurnu kara yolu Doğancı köyü mevkisinde B.E. yönetimindeki 14 T 0098 plakalı taksi ile karşı yönden gelen K.A. idaresindeki 14 ACB 184 plakalı otomobil çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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