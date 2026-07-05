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        Sarıyer, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 18:59 Güncelleme:
        Sarıyer, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da yaptığı antrenmanla devam etti.

        Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde yeni sezona hazırlanan Sarıyer, teknik direktör Bülent Bölükbaşı gözetiminde akşam antrenmanı yaptı.

        Isınma koşusunun ardından takım, açma germe çalışması gerçekleştirdi. Kuvvet ağırlıklı çalışmaların ardından İstanbul ekibi, istasyon çalışması yaptı.

        Sarıyer, birinci ve ikinci etap kamp çalışmasını Bolu'da gerçekleştirecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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