Sarıyer, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da yaptığı antrenmanla devam etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da yaptığı antrenmanla devam etti.
Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde yeni sezona hazırlanan Sarıyer, teknik direktör Bülent Bölükbaşı gözetiminde akşam antrenmanı yaptı.
Isınma koşusunun ardından takım, açma germe çalışması gerçekleştirdi. Kuvvet ağırlıklı çalışmaların ardından İstanbul ekibi, istasyon çalışması yaptı.
Sarıyer, birinci ve ikinci etap kamp çalışmasını Bolu'da gerçekleştirecek.
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