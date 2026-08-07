GÜNCELLEME - Bolu Dağı Tüneli'nde araç yangını nedeniyle kapanan Ankara istikameti ulaşıma açıldı

Anadolu Otoyolu'nda Bolu Dağı Tüneli'nde çıkan araç yangını nedeniyle kapanan Ankara istikameti ulaşıma açıldı. Ankara istikametine giden Habip A. idaresindeki 37 ACG 522 plakalı otomobil, tünel içinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle yolun Ankara yönü ulaşıma kapandı, bölgede araç kuyruğu oluştu. Dumandan etkilenen 4 kişiye ise ambulansta müdahale edildi. Yangının söndürülmesi ve ekiplerin çalışmasının ardından yol ulaşıma açıldı.

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