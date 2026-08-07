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        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri GÜNCELLEME - Bolu Dağı Tüneli'nde araç yangını nedeniyle kapanan Ankara istikameti ulaşıma açıldı

        GÜNCELLEME - Bolu Dağı Tüneli'nde araç yangını nedeniyle kapanan Ankara istikameti ulaşıma açıldı

        Anadolu Otoyolu'nda Bolu Dağı Tüneli'nde çıkan araç yangını nedeniyle kapanan Ankara istikameti ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 17:24 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Bolu Dağı Tüneli'nde araç yangını nedeniyle kapanan Ankara istikameti ulaşıma açıldı

        Anadolu Otoyolu'nda Bolu Dağı Tüneli'nde çıkan araç yangını nedeniyle kapanan Ankara istikameti ulaşıma açıldı.

        Ankara istikametine giden Habip A. idaresindeki 37 ACG 522 plakalı otomobil, tünel içinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın nedeniyle yolun Ankara yönü ulaşıma kapandı, bölgede araç kuyruğu oluştu.


        Dumandan etkilenen 4 kişiye ise ambulansta müdahale edildi.

        Yangının söndürülmesi ve ekiplerin çalışmasının ardından yol ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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