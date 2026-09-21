GÜNCELLEME- Bolu'da baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldüren firari zanlı tutuklandı

Gökçesu beldesi Hürriyet Mahallesi Sağlık Caddesi'nde 13 Ağustos'ta Ramazan Ç. ile akrabaları Tahsin ve oğlu Tayfun Muhammed Sönmez arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Ramazan Ç'nin tüfekle ateş ettiği baba ve oğlu hayatını kaybetmişti.

İşlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Gökçesu beldesinde geçen ay çıkan kavgada akrabaları Tahsin ve oğlu Tayfun Muhammed Sönmez'i av tüfeğiyle öldürdükten sonra firar eden Ramazan Ç'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdü.

Bolu'nun Mengen ilçesinde 13 Ağustos'ta baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldüren firari zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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