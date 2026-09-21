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        GÜNCELLEME- Bolu'da baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldüren firari zanlı tutuklandı

        Bolu'nun Mengen ilçesinde 13 Ağustos'ta baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldüren firari zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 14:48 Güncelleme:
        GÜNCELLEME- Bolu'da baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldüren firari zanlı tutuklandı

        Bolu'nun Mengen ilçesinde 13 Ağustos'ta baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldüren firari zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Gökçesu beldesinde geçen ay çıkan kavgada akrabaları Tahsin ve oğlu Tayfun Muhammed Sönmez'i av tüfeğiyle öldürdükten sonra firar eden Ramazan Ç'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdü.

        Jandarma ekipleri, şüpheliyi ormanlık alanda saklandığı yerde yakaladı.

        İşlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Gökçesu beldesi Hürriyet Mahallesi Sağlık Caddesi'nde 13 Ağustos'ta Ramazan Ç. ile akrabaları Tahsin ve oğlu Tayfun Muhammed Sönmez arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Ramazan Ç'nin tüfekle ateş ettiği baba ve oğlu hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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