Özbekistan ekibi Navbahor Namangan, Bolu'da hazırlıklarına başladı

Özbekistan Süper Ligi ekiplerinden Navbahor Namangan, devre arası hazırlıklarına Bolu'da başladı.



Abant yolu üzerinde bulunan bir otelde kampa giren Özbek ekibi, sabah antrenmanını teknik direktör Timur Kapadze yönetiminde gerçekleştirdi.



Isınma koşusu ile antrenmana başlayan futbolcular, daha sonra istasyon ve pas çalışması yaptı.



Günde çift antrenman yapacak Özbekistan ekibinin Bolu kampı 8 Temmuz'da sona erecek.

