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        ROKETSAN yeni yatırımlarla faaliyetlerini artırarak sürdürüyor

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü ve ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, "Hem Gerede'deki hem de Ankara'daki altyapılar, ilave yatırımlarla desteklenerek kapasite artımı yapılacak. Bolu, global ölçekte roket, füze ve mühimmat alanında öncü şehir olacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 13:30 Güncelleme:
        ROKETSAN yeni yatırımlarla faaliyetlerini artırarak sürdürüyor

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü ve ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, "Hem Gerede'deki hem de Ankara'daki altyapılar, ilave yatırımlarla desteklenerek kapasite artımı yapılacak. Bolu, global ölçekte roket, füze ve mühimmat alanında öncü şehir olacak." dedi.

        Yiğit, ROKETSAN'ın, mühimmat, havan ve roket sistemleri gibi alanlarda üretim yapan ASSAN Group'un tüm savunma sanayisi varlıklarını satın almasına ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun açtığı ihale sonunda ROKETSAN'ın 471 milyon dolar bedelle ASSAN Group'un savunma sanayisi varlıklarının satın aldığını belirten Yiğit, "Böylece ülkemizin, devletimizin, ordumuzun yerli ve milli roket, füze ve mühimmat ihtiyacı güçlü çatı altında güvence altına alınmış oldu." ifadesini kullandı.

        Satın alma sonrasında Gerede'deki faaliyetlerin artarak devam edeceğini dile geten Yiğit, ROKETSAN'ın tesise önemli yatırımlar gerçekleştireceğini söyledi.

        Yiğit, ROKETSAN'ın ilave yatırımlar yapacağından bahsederek, "Dolayısıyla bu yatırımlarla kapasite de artacak. Bundan sonraki süreçte hem Gerede hem Bolu, yerli ve milli mühimmat üretiminde ülkemizin yıldızı olarak parlayacak." dedi.

        Henüz yeni yapılanmanın tamamlanmadığını, çalışmaların geciktirilmeyeceğini belirten Yiğit, şöyle devam etti:

        "Farklı bir şirket olarak burada çalışmaları sürdüreceğiz. Hem Gerede'deki hem de Ankara'daki altyapılar ilave yatırımlarla desteklenerek kapasite artımı yapılacak. Bolu, global ölçekte roket, füze ve mühimmat alanında öncü şehir olacak.

        Özellikle Tayfun Füzesi harp başlığı ve güdümlü obüs mühimmatları noktasında yeni üretimler oraya getirileceği için bu noktada bazı yatırımların yapılması gerekecek."

        Yiğit, Bolu'nun savunma sanayi ekosistemi açısından önemli merkez haline geleceğine işaret ederek, "Ülkemizin farklı coğrafyalarında farklı üretimler yapmaya çalışan bir grubuz. Bundan sonraki süreçte Bolu da bu çeşitliliği artıracak bir şehir olacak bizim için. Hem ROKETSAN'a hem de ülkemize ciddi katma değer katacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Bu satın almanın, ticari kar arayışından öte devletin ve ordunun sürdürülebilir mühimmat ihtiyacını güvenceye alma sorumluluğu olduğuna değinen Yiğit, üniversite sanayi işbirliği açısından da ROKETSAN'ın Bolu'ya gelişinin önemli fırsatlar sunacağını kaydetti.

        Üniversite ile ROKETSAN arasındaki bağın daha da güçleneceğini dile getiren Yiğit, "Üniversiteler etraflarında sanayi yoksa belli atılımları yapamazlar. İhtiyacımız olan sanayi ekosisteminin oluşması noktasında ROKETSAN'ın bu hamlesinin üniversitemize, akademisyenlerimize ve öğrencilerimize çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

        Üniversitede yürütülen çalışmalara da değinen Yiğit, "Bu şehirde ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı olarak değil, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü olarak anılmak isterim. Sadece teknolojik altyapılar noktasında hamle yapmıyoruz. Üniversitemizi bulunduğu konumdan daha iyi noktalara nasıl taşıyabileceğimiz konusunda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Hem üniversitemizin fiziki altyapısının güçlendirilmesi hem de Bolu'nun önemli ihtiyacı olan hastane kapasitesinin artırılması noktasında çok ciddi gayretlerimiz var. Bunların meyvelerini önümüzdeki yıl itibarıyla hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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