Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan soruşturma başlatıldı

"İcbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanmasının ardından Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.



Özcan'ın müşteki sanık olduğu Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesindeki "şantaj" davasının müştekilerinden Ö.Ç, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına giderek "Tanju Özcan tarafından cinsel saldırıya uğradığı" iddiasıyla şikayet dilekçesi verdi.



Ö.Ç'nin şikayeti sonrası Özcan hakkında "kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan soruşturma açıldı. Ayrıca, kadının eski erkek arkadaşı M.E.A, Özcan'ın özel kalem müdürü Ö.N.Y. ve şoförü S.Ç. hakkında soruşturma başlatıldı.



Ö.Ç. savcılığa verdiği ifadede, Bolu Belediyesinde çalışmaya başladıktan 5-6 ay sonra Özcan'ın özel kalem müdürü ve şoförü aracılığıyla toplantı salonuna çağrıldığını belirterek, "Başlangıçta işle alakalı bir sıkıntı var mı diye sordu. Sonra eski erkek arkadaşım M.E.A. hakkında bilgi edindiğini, kendisinin beni koruyacağını söyledi. Sonraki görüşmelerde Tanju Özcan benden hoşlandığını ve görüşmek istediğini söyledi." iddiasında bulundu.



Ö.Ç, bir süre sonra Özcan'ın birlikte olmak istediğini dile getirdiğini ve bunu kabul etmemesi halinde işten çıkarmakla tehdit ettiğini öne sürdü.



İşini kaybetme korkusuyla mesajlara karşılık vermek zorunda kaldığını savunan Ö.Ç, otele gelmesi yönünde yapılan davetleri ilk süreçte kabul etmediğini, daha sonra şoför tarafından götürüldüğü otelde birkaç kez görüştüklerini ve tehditler nedeniyle rızası dışında cinsel ilişkiye girdiğini iddia etti.



Ö.Ç, eski erkek arkadaşı M.E.A, Tanju Özcan, Özel Kalem Müdürü Ö.N.Y. ve şoför S.Ç'den şikayetçi oldu.



Soruşturma kapsamında jandarmada ifadesi alınan şoför S.Ç, 2024 ve 2025'te iki kez Özcan'ın telefonla arayarak talimat vermesi üzerine Ö.Ç'yi kent merkezinden alarak otele götürüp getirdiğini ileri sürdü.



- Şantaj davası



"İcbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanmasının ardından Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan ve 3 sanık, "şantaj" suçundan Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki-sanık Tanju Özcan hakkında mağdur kadın Ö.Ç'ye yönelik "şantaj" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin gün adli para cezası ile belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması isteniyor.



Sanıklar Boluspor Kulüp Başkanı E.B. ile şoförü M.E.A. ve Bolu Belediye Meclisi Üyesi H.E.S. için de Özcan'a yönelik "iştirak halinde şantaj" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin gün adli para cezası istenen iddianamede, ayrıca M.E.A'nın Ö.Ç'ye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıldan 7 yıla, "kadına karşı tehdit" suçundan 9 aydan 2 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

