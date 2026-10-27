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        Ziraat Türkiye Kupası: Boluspor: 1 - Karşıyaka: 3

        Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Boluspor, sahasında konuk ettiği Karşıyaka'ya 31 mağlup olarak kupaya veda etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 18:21 Güncelleme:
        Ziraat Türkiye Kupası: Boluspor: 1 - Karşıyaka: 3

        Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Boluspor, sahasında konuk ettiği Karşıyaka'ya 31 mağlup olarak kupaya veda etti.

        Maçtan dakikalar

        16. dakikada kale alanı önüne doğru çevrilen topa boş durumdaki Alptekin gelişine vurdu ve topu yakın köşeden ağlarla buluşturdu. 10

        89. dakikada, ceza sahası içinde Diaz'ın koluna çarpan top sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

        90. dakikada topun başına geçen Tuğay Adamcıl, Panenka vuruşuyla topu kalenin ortasından ağlarla buluşturdu. 11

        105. dakikada Ömer Akgüç'ün ceza sahası dışında gelişine vurduğu topu kaleci Muhammet elinden kaçırdı. Top ağlarla buluştu. 12

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        119. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Eren Arda, yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu. 13

        Stat: Bolu Atatürk

        Hakemler: Burak Akdağ, Eren Özçelik, Ömer Akman

        Boluspor: Muhammet Özkan, Ali Çırak, Abdulsamet Kırım, Arda Tuğra Saygı (E. Yunuszade dk. 46), Uğurhan Uğurlu, Can Arda Yılmaz, F. Escobar (E. Aderinola dk. 83, Deniz Yıldız dk. 106), Alptekin Çaylı (Furkan Emin Kaçmaz dk. 46), H. Diaz, Nurettin Korkmaz (Yusuf Can Esendemir dk. 75), Temel Çakmak (Ege Özkayımoğlu dk. 65)

        Yedekler: Kaan Alp Dizbay, R. Gonzalez, J. Arguello, Bertu Alican Özyürek

        Teknik Direktör: Münir Yıldırım

        Karşıyaka: Ersen Batın Güler, Mahmut Şat, Arda Baran Eren, Çağhan Berberoğlu (Hıdır Aytekin dk. 69), Selim Demirci (Ömer Akgüc dk. 97), Efe Utku Özgan, Tuğay Adamcıl (Fatih Taşdelen dk. 120), Yiğit Evin (Bartu Güngör dk. 46), Enes Karakaş (Mücahit Aslan dk. 69), Emircan Aytekin, Fehmi Koç (Eren Arda Şan dk. 79)

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        Yedekler: Sadri Ege Dipci, Hakkı Turgut, Önder Ata Yücel

        Teknik Direktör: Zafer Uysal

        Goller: Alptekin Çaylı (dk. 16) (Boluspor), Tuğay Adamcıl (dk. 90 pen.), Ömer Akgüc (dk. 105), Eren Arda Şan (dk. 119) (Karşıyaka)

        Sarı kartlar: F. Escobar, H.Diaz (Boluspor), Efe Utku Özgan, Ömer Akgüc, Bartu Güngör, Eren Arda Şan (Karşıyaka)

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