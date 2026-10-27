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        Boluspor - Karşıyaka: 1-3

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 18:16 Güncelleme:
        Boluspor - Karşıyaka: 1-3

        STAT: Atatürk

        HAKEMLER: Burak Akdağ, Eren Özçelik, Ömer Akman

        BOLUSPOR: Muhammet, Ali Uğurhan, Arda (Dk. 46 Elvin), Ali Çırak, Abdulsamet, Mustafa (Dk. 46 Furkan), Can, Temel (Dk. 65 Ege), Nurettin (Dk. 75 Yusuf), Escobar (Dk. 83 Aderinola - Dk. 83 Deniz), Diaz

        KARŞIYAKA: Ersen, Mahmut, Efe, Çağhan (Dk. 69 Hıdır), Selim (Dk. 96 Ömer), Yiğit (Dk. 46 Bartu), Süleyman (Dk. 69 Mücahit), Tuğay, Emircan, Arda, Fehmi (Dk. 79 Eren)

        GOLLER: Dk. 16 Mustafa (Boluspor) Dk. 90 Tuğay, Dk. 105 Ömer, Dk. 118 Eren (Karşıyaka)

        SARI KARTLAR: Escobar (Boluspor), Efe, Ömer, Bartu, Eren (Karşıyaka)

        1’nci Lig takımlarından Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü Eleme Turu maçında Karşıyaka’ya 3-1 yenildi.

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        16’ncı dakikada Boluspor’da Mustafa’nın şutu ağlara gitti: 1-0.

        88’inci dakikada ceza sahası içerisinde Diaz’ın topun eline değmesinin ardından maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Tuğay, kullandığı penaltıyı gole çevirerek takımının beraberlik golünü attı: 1-1.

        90+3’üncü dakikada Ege’nin ceza sahası içerisine girerek kalenin sağından sert şutu yan ağlara gitti.

        Karşılaşmanın 1-1 sona ermesinin ardından maç uzatmalara gitti.

        105’inci dakikada Ömer’in ceza sahası dışından çektiği sert şut ağlarla buluştu: 1-2.

        118’inci dakikada ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Eren’in şutu ağlara gitti: 1-3.

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        Karşılaşma Karşıyaka’nın 3-1’lik galibiyeti ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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