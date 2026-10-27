Bolu'da polis ve öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı uçurtma uçurarak kutladı

Öğrencilere Türk bayrağı da hediye edilen etkinlikle ilgili görüntüler, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Etkinlikte, polis ve öğrenciler 103 Türk bayrağı motifli ve kırmızı şeritlerle süslenmiş uçurtma hazırladı.

Bolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yıl dönümü, polis ve öğrenciler tarafından uçurtma uçurularak kutlandı.

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