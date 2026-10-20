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        Balıkçının bacasında yangın çıktı, tezgahta satışlar durmadı

        Burdur'da balıkçının bacasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, balıkçılar vatandaşlara balık satmaya devam etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 17:52 Güncelleme:
        Balıkçının bacasında yangın çıktı, tezgahta satışlar durmadı

        Burdur’da balıkçının bacasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, balıkçılar vatandaşlara balık satmaya devam etti.

        Yangın, saat 16.30 sıralarında Salı Pazarı yakınlarında bulunan bir balıkçıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balıkçının bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bacadaki yangına müdahale ederken, balıkçılar ise tezgahlarının başından ayrılmayarak vatandaşlara balık satmayı sürdürdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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