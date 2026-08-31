Burdur'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kapsamında Burdur Gölü'nde Su Sporları Festivali düzenlendi.

Çeşitli su sporları gösterilerinin yapıldığı, Antalya Marine Kulübü'nün de destek verdiği etkinlikte, sporcuların performansları ile DJ gösterisi vatandaşlardan ilgi gördü.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, burada yaptığı konuşmada, festivalin Zafer Bayramı coşkusunun yanı sıra Burdur Gölü için bir farkındalık çalışması niteliği taşıdığını belirtti.

"Göl yoksa Burdur yok" anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Ercengiz, göldeki kuraklık ve su kaybına ilişkin şöyle konuştu:

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"2014 yılında göl kıyısında kullandığımız iskeleden tekneyle açılabiliyorduk, aynı iskele bugün göl seviyesinden dikey olarak yaklaşık 4 metre yukarıda kaldı. Gölümüz 4 metre daha dikeyde azalmış oldu, yani gölü kaybediyoruz. 2015 ve 2016 yıllarında Türkiye Motosiklet Federasyonu takvimine girerek iki yıl üst üste yarışlar düzenlemiştik. Buradaki amacımız su sporlarını kente taşımak ve gölün potansiyelini göstermekti."

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Burdur Gölü Kurtarma Eylem Planı'na da değinen Ercengiz, planın bir an önce uygulamaya geçirilmesini beklediklerini kaydetti.

Ercengiz, kirlilik ve tuzluluk artışının önlenmesi ile göle özgü türlerin korunması gerektiğini belirterek, öncelikli hedefin mevcut su seviyesinin muhafaza edilmesi olduğunu dile getirdi.