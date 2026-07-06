Burdur merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Burdur merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.



Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin banka, elektronik para kuruluşu ve kripto hesaplarında yapılan incelemede 750 milyon lira işlem hacmi olduğu tespit edildi.



Burdur merkezli Adana, Antalya, Denizli, Isparta, İstanbul ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.





Burdur İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde ve üzerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, yasa dışı bahis organizasyonunda para transferlerinde kullanılan hesaplara tanımlı sim kartlar ve soğuk cüzdan hesapları ele geçirildi.

