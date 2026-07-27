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        Burdur'da 61 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

        Burdur'da 61 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 23:07 Güncelleme:
        Burdur'da 61 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

        Burdur'da 61 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

        Şirinevler Mahallesi Yeşildere Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Fatma I'yı (61) evde hareketsiz bulan eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Fatma I'nın cenazesi evde yapılan incelemenin ardından otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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