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        Burdur'da 9 yaşındaki Medine'nin bir eli tarlada, aklı ise geleceğinde Tarlada çalışmanın zorluklarını yaşarken bir yandan da eğitim hayatını sürdürmeye çalışıyor

        Burdur'da ailesine tarlada çalışarak yardım eden 9 yaşındaki 4'üncü sınıf öğrencisi, yağmurun ve güneşin altında çalışmanın zorluklarını yaşarken bir yandan da eğitim hayatını sürdürmeye çalışıyor. Ailesinin yaşadığı güçlükleri gördüğü için okumak istediğini belirten küçük kız, gelecekte doktor ya da hakim olmanın hayalini kuruyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:08 Güncelleme:
        Burdur'da 9 yaşındaki Medine'nin bir eli tarlada, aklı ise geleceğinde Tarlada çalışmanın zorluklarını yaşarken bir yandan da eğitim hayatını sürdürmeye çalışıyor

        Burdur'da ailesine tarlada çalışarak yardım eden 9 yaşındaki 4'üncü sınıf öğrencisi, yağmurun ve güneşin altında çalışmanın zorluklarını yaşarken bir yandan da eğitim hayatını sürdürmeye çalışıyor. Ailesinin yaşadığı güçlükleri gördüğü için okumak istediğini belirten küçük kız, gelecekte doktor ya da hakim olmanın hayalini kuruyor.

        Burdur'da tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Işık ailesinin 9 yaşındaki kızı Medine, yaşıtlarının oyun oynadığı saatlerde çoğu zaman tarlanın yolunu tutuyor. Hafta içi okuluna devam eden 4'üncü sınıf öğrencisi, derslerinin ardından ve hafta sonları ailesiyle birlikte karnabahar, brokoli ve lahana tarlasında hasada katılıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan mesai, küçük ellerin toprağa uzanmasıyla devam ediyor. Bir yandan ürünleri topluyor, bir yandan da ailesinin işlerini hafifletmeye çalışıyor. Toplanan sebzeler daha sonra satış için pazara götürülürken, Medine de ailesinin emeğinin karşılığını alabilmesi için üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Ailesinin emek mücadelesini her gün yakından gören Medine, gelecekte doktor ya da hakim olup hem ailesine destek olmayı hem de insanlara faydalı olmayı hayal ediyor.

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        "Yağmurun altında çalışmak istemiyorum"

        Ailesi ile birlikte tarlada çalıştığını söyleyen Medine Işık, "Hafta sonları da aynı şekilde aileme yardımcı oluyorum. Okula gidiyorum, 4. sınıfta okuyorum ve 9 yaşındayım. Ailemin yaşadıkları zorlukları görünce okumak istedim. Bu şekilde tarlada çalışmak istemiyorum. Yağmurun altında çalışmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi karnabahar ve brokolimizi topladık. Biraz sonra da indirmeye gideceğiz. Tarlamızda çalıştığım için biraz memnunum ama bazen de çok yoruluyorum. Mesela akşamları uyurken belim birazcık ağrıyor. Güneşin altında çalışmanın zor olduğunu görüyorum. O yüzden de okumak istiyorum. Okuyup doktor, hakim olmak istiyorum. Benim ailem bu şekilde. Tarlada kalan lahanaları topladık, çiçekleri kesiyorduk. 1 kasa kadar da brokoli keseceğiz. Sonrasında ise ailem bunları satmak için pazara gidecek. Onun için kestik lahanaları. Kabağımız da var, onları da satıyorduk. Kabağımıza soğuk vurdu, yaprakları çıtır çıtır oldu. O yüzden de çok karardı kabaklarımız, bu yüzden de kabaklarımız az topluyoruz" dedi.

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        "Medine çiftçi olmasın diye zorluklarını gösteriyoruz"

        Medine Işık'ın babası Memiş Işık ise "Burdur'da tarım ve hayvancılık ile uğraşıyoruz. Kızım Medine de bana yardımcı oluyor. Medine çiftçi olmasın diye zorluklarını gösteriyoruz. Okusun ve bu çamurdan, kurtulsun diye uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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