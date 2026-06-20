Burdur'da anne, baba ve iki kızları birlikte üniversite sınavına girdi

Burdur'da anne, baba ve iki kızları birlikte üniversite sınavı heyecanı yaşadı.



Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren aynı aileden anne, baba ve iki kızları, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ndeki Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınav alanına geldi.



Sınav öncesi gazetecilere açıklama yapan 47 yaşındaki baba Dağıstan Yılmaz, inşaat işiyle uğraştığını söyledi.



Çocuklarıyla birlikte okuma hayali kurduğunu ve ilk olarak liseyi bitirdiğini anlatan Yılmaz, "Okumanın yaşının olmadığını kanıtlamak istedim. Herkese de örnek olmak istedik. Soruları beraber çözdük. Bilmediklerimizi birbirimize danıştık." dedi.



33 yaşındaki anne Ayşe Yılmaz da terzilik yaptığını ve çocuklarıyla gurur verici bir an yaşadığını dile getirdi.



19 yaşındaki Eylül Rana Yılmaz da ailesiyle sınava girmek için bir sene beklediğini, aynı yerde sınava girmenin heyecanını yatıştırdığını ifade etti.



17 yaşındaki Mizgin Yılmaz da milli güreşçi olduğunu, antrenmanlarla sınava hazırlanmakta zorlandığını ancak ailesinin hep destek verdiğini söyledi.



Hedefinin beden eğitimi öğretmenliği okumak olduğunu anlatan Yılmaz, "İyi bir sporcu olmak istiyorum. Türk bayrağını en iyi şekilde dalgalandırmak istiyorum." diye konuştu.

