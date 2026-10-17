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        Burdur'da bariyere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı

        Burdur'da otomobilin bariyere çarparak devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 12:59 Güncelleme:
        Burdur'da bariyere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı

        Burdur'da otomobilin bariyere çarparak devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Süleyman K. (49) idaresindeki 43 AAY 003 plakalı otomobil, Burdur-Antalya kara yolu Kurna Kavşağı'nda yol kenarındaki bariyere çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Süleyman K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan Fatma S, Zeynep S, Rabia K. ve Emel K. ise ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Süleyman K'nin cesedi, incelemelerin ardından morga götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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