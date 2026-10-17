Burdur'da bariyere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı
Burdur'da otomobilin bariyere çarparak devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Burdur'da otomobilin bariyere çarparak devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Süleyman K. (49) idaresindeki 43 AAY 003 plakalı otomobil, Burdur-Antalya kara yolu Kurna Kavşağı'nda yol kenarındaki bariyere çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Süleyman K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan Fatma S, Zeynep S, Rabia K. ve Emel K. ise ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Süleyman K'nin cesedi, incelemelerin ardından morga götürüldü.
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