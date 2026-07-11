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        Burdur'da dağlık alanda mahsur kalan keçi kurtarıldı

        Burdur'un Bucak ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 15:32 Güncelleme:
        Burdur'da dağlık alanda mahsur kalan keçi kurtarıldı

        Burdur'un Bucak ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

        Kestel köyündeki dağlık arazide bir keçinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekibi sevk edildi.

        Sarp ve kayalık alana ulaşan ekipler, mahsur kalan hayvanı halatlar yardımıyla güvenli bölgeye indirdi.

        Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen keçi, sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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