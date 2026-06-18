HALE PAK - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından gıda, hayvancılık ve ilaç sanayi gibi sektörlerde kullanılan "mikroalg"in (sularda yaşayan, gözle görülemeyen mikroskobik ve tek hücreli canlılar) üretiminin yapılacağı çiftlik kurulacak.



Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından desteklenen MAKÜ Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında hayata geçirilen "Yenilikçi Gıda ve Yem Katkı Maddesi Olarak Yeşil Bir Kaynak: Mikroalgler" projesi çerçevesinde kurulan Mikroalg Biyokütle Üretim Laboratuvarı faaliyetlerini sürdürüyor.



Yürütücülüğünü MAKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Füsun Akgül'ün üstlendiği projede, Kanatlı hayvanlar için yem katkı maddeleri üretilirken, takviye edici gıda olarak "MAKÜ Spirulina"nın üretimi de devam ediyor.



Akgül, AA muhabirine, alglerin biyoteknolojik açıdan en kıymetli canlılar olduğunu, geleceğin biyoteknolojisini anlattığını ve pek çok alanda kullanıldığını söyledi.



Gıda, yem, atık su arıtımı, karbon giderimi ve ilaç sanayi gibi çok sayıda sektörde kullanılan mikroalgler ile ilgili çalışmalar yaptıklarını belirten Akgül, Avrupa Birliği'nin "Yeşil Mutabakat" sözleşmesindeki 2050 yılında sıfır karbon hedefinden yola çıkarak, alternatif karbon yutağı olan "aLgaç" adı verilen fotobiyoreaktörü geliştirdiklerini kaydetti.



- "aLgaç" için patent başvurusu yapıldı



Akgül, "aLgaç"ın yaptıkları hesaplamalara göre 1 günde 25 yaşındaki 5 ağacın tuttuğu karbondioksiti tuttuğunu ve mikroalgal biyokütle ürettiğini ifade ederek şöyle devam etti:



"Elde edilen biyokütle de biyogübre olarak kullanılabiliyor. Tamamen kapalı ve kontrollü bir sistem. Yani güneş enerjisiyle çalışan bir enerji tüketimi var. Daha çok kalabalık şehirlerde trafiğin, sanayinin yoğun olduğu karbon tutucu alternatif karbon yutağı olarak tasarladık. Daha küçük hacimlerde hastanede, okulda, havaalanlarında rahatlıkla kullanılabilir bir ürün. Patent başvurumuzu yaptık."



Mikroalgal biyoteknoloji alanında yürüttükleri çalışmaların yatırımcıların da dikkatini çektiğini aktaran Akgül, MAKÜ BAKA Teknokent bünyesinde aldıkları yatırım desteğiyle yeni bir mikroalg üretim çiftliği kurulacağını dile getirdi.



Akgül, kurulacak çiftlikle ilgili şunları kaydetti:



"Türkiye'nin en kapsamlı ve Avrupa standartlarında mikroalg üretim çiftliğini kuruyoruz. Eylül itibarıyla açılışını yapacağız. Mikroalg tabanlı ürünleri burada satışa sunacağız. Hem ulusal düzeyde hem de yurt dışına ürünlerimizi göndermeyi düşünüyoruz. Çünkü mikroalg tabanlı ürünler bakımından ülkemiz tamamen dışa bağımlıydı. Bu dışa bağımlılığı kırmak, döviz kaybını engellemek istiyoruz. Burada genç araştırmacılar da bize aktif olarak katkı sunuyor. Yaptığımız şey klasik bir laboratuvar kurulumu değil bir mikroalg biyoteknoloji platformu oluşturmak. Gençleri de burada bu çalışmalara teşvik etmek. Türkiye'de bu alan emekleme aşamasındaydı aslında yaptığımız çalışmalarla ivmelendi ve dünya üzerinde de söz sahibi olur hale gelecek ülkemiz inşallah."



- "Türkiye'nin en kapsamlı mikroalg kültür koleksiyonlarından biri"



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Rıza Akgül de MAKÜ Mikroalg Kültür Koleksiyonu (MAKUMACC) hakkında bilgi vererek, burada izole edip saflaştırılan ve kültürünü yaptıkları mikroalglerin pek çok farklı biyoteknolojik uygulamalarını gerçekleştirdiklerini söyledi.



Bu alanda çalışma yapan araştırıcıların, unialgal mikroalg türlerini MAKUMACC'tan temin edebileceklerini ifade eden Akgül, 150 tür ve suşla Türkiye'nin en kapsamlı mikroalg kültür koleksiyonlarından biri olduğunu ve Dünya Kültür Koleksiyonları Federasyonu üyeleri arasında yer aldığını belirtti.

