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        Burdur'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Burdur'dahafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 00:15 Güncelleme:
        Burdur'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Burdur'dahafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Ramazan A. idaresindeki 32 ABY 128 plakalı hafif ticari araç Değirmenler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde Halil T. (22) yönetimindeki 15 ADC 269 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada, hafif ticari araç sürücüsü ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


        Tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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