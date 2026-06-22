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        Burdur'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Burdur'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 19:37 Güncelleme:
        Burdur'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Burdur'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        O.D. idaresindeki 15 AAZ 489 plakalı hafif ticari araç, Necatibey Mahallesi Manastır Kavşağı'nda A.D. yönetimindeki 26 ET 188 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada iki aracın sürücüsü ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

        Sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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