Burdur'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.



O.D. idaresindeki 15 AAZ 489 plakalı hafif ticari araç, Necatibey Mahallesi Manastır Kavşağı'nda A.D. yönetimindeki 26 ET 188 plakalı otomobil ile çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada iki aracın sürücüsü ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.



Sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

