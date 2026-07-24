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        Burdur'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Burdur'un Ağlasun ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 18:14 Güncelleme:
        Burdur'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Burdur'un Ağlasun ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Özgür A. (46) idaresindeki 42 BFZ 610 plakalı kamyonet, Antalya-Isparta kara yolu Kazak Tünelleri yakınlarında Recep I. (44) yönetimindeki 34 MLJ 164 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan Sevda I. (41), Sude I. (19) ve Berke E.I. (16) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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