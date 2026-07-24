Burdur'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Burdur'un Ağlasun ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Özgür A. (46) idaresindeki 42 BFZ 610 plakalı kamyonet, Antalya-Isparta kara yolu Kazak Tünelleri yakınlarında Recep I. (44) yönetimindeki 34 MLJ 164 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan Sevda I. (41), Sude I. (19) ve Berke E.I. (16) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

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