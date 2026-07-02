Burdur'da kanala devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Burdur'da otomobilin kanala devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Sadi Deniz K. (25) idaresindeki 35 KA 3916 plakalı otomobil, Burdur-Fethiye kara yolu Kuruçay köyünde yol kenarındaki kanala devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Rasih Ege K. (20) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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