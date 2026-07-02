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        Burdur'da kanala devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Burdur'da otomobilin kanala devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 19:26 Güncelleme:
        Burdur'da kanala devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Burdur'da otomobilin kanala devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Sadi Deniz K. (25) idaresindeki 35 KA 3916 plakalı otomobil, Burdur-Fethiye kara yolu Kuruçay köyünde yol kenarındaki kanala devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Rasih Ege K. (20) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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