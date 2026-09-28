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        Burdur'da kara dimrit ve razaki üzümleri pekmeze dönüştürülüyor

        Burdur'un Yassıgüme köyünde hasat edilen razaki ve kara dimrit üzümlerinden geleneksel yöntemlerle 7-8 saat kaynatılarak pekmez yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 14:28 Güncelleme:
        Burdur'da kara dimrit ve razaki üzümleri pekmeze dönüştürülüyor

        Burdur'un Yassıgüme köyünde hasat edilen razaki ve kara dimrit üzümlerinden geleneksel yöntemlerle 7-8 saat kaynatılarak pekmez yapılıyor.

        Burdur-Fethiye kara yolu üzerindeki köyde yetiştirilen üzümler, bağlardan toplandıktan sonra satışa sunuluyor veya pekmez yapımında kullanılıyor.

        Köylüler, topladıkları üzümleri ezerek suyunu çıkarıyor. Elde edilen üzüm suyu, pekmez toprağıyla karıştırıldıktan sonra önce küçük kazanlarda pişiriliyor.

        Daha sonra çevresi kerpiçle örülü büyük kazanlara aktarılan üzüm suyu, düşük ateşte 7-8 saat kaynatılıyor. Kaynadıkça koyulaşan üzüm suyu, pekmez kıvamına ulaşıyor.

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        Köyde geleneksel yöntemlerle yapılan pekmez, ailelerin kışlık ihtiyacının yanı sıra önemli bir gelir kaynağı olarak da değerlendiriliyor.

        Hazırlanan pekmez ve diğer yöresel ürünler, Fethiye-Burdur kara yolundaki Yassıgüme Doğal Ürünler Pazarı'nda satışa sunuluyor.

        - Üzümler bağlarda sulamadan yetiştiriliyor

        Yassıgüme köyü muhtarı Ali Demir, AA muhabirine, köyde özellikle razaki ve kara dimrit üzümünün yetiştirildiğini söyledi.

        Bu üzümlerin kurak koşullarda yetiştiğini belirten Demir, "Yıllardır atalarımız kara dimrit ve razakinin pekmezinin güzel tadı olduğunu söylüyor. Bu üzümü bir damla dahi sulamadan bağlarda yetiştiriyoruz." dedi.

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        Demir, yörede yetişen üzümün başka bölgelerde aynı verimi vermediğini ifade etti.

        Üzümlerin olgunlaşmasının ardından bir bölümünün satıldığını, bağlarda kalanların ise pekmez yapımında kullanıldığını anlatan Demir, üretim sürecini şöyle anlattı:

        "Önce ezilerek suyunu çıkarırız, şıra haline gelir. Kazana alırız ve kaynamaya devam eder. Pekmezin mayası toprak. Dağlardan gelen bir toprağımız var, onunla karışım yapıyoruz. Daha sonra pekmeze dönüştürüyoruz. Köyümüzde hemen hemen her evde pekmez kazanları var, düşük ateşte kaynatılır."

        Pekmez üretiminde katkı maddesi kullanılmadığını belirten Demir, ürünün sofralara ulaşana kadar uzun ve emek isteyen bir süreçten geçtiğini söyledi.

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        Yassıgüme Doğal Ürünler Pazarı'nda yaklaşık 25 yıldır üzüm, pekmez ve yöresel ürünler satan Cihan Genç de müşterilerin özellikle pekmez ve üzüm almak için pazara geldiğini belirtti.

        Genç, bu yıl üzüm veriminin iyi olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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