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        Burdur'da kerpiç ev çöktü

        Burdur'un Bucak ilçesinde çöken kerpiç evdeki çift hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 12:50 Güncelleme:
        Burdur'da kerpiç ev çöktü

        Burdur'un Bucak ilçesinde çöken kerpiç evdeki çift hafif yaralandı.

        Yüreğil köyünde İbrahim T. (58) ve eşi Saliha T'nin (53) oturduğu kerpiç ev henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, jandarma, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, İbrahim T. ve Saliha T'yi kısa sürede çöken evden çıkardı.

        Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan çiftin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Ekipler, göçük altında kalan büyükbaş hayvanı da kurtardı.

        Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca, bölgeye gelerek gerekli yardımların sağlanacağını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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