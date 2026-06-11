Burdur'da kerpiç ev çöktü

Burdur'un Bucak ilçesinde çöken kerpiç evdeki çift hafif yaralandı.



Yüreğil köyünde İbrahim T. (58) ve eşi Saliha T'nin (53) oturduğu kerpiç ev henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, jandarma, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.



Ekipler, İbrahim T. ve Saliha T'yi kısa sürede çöken evden çıkardı.



Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan çiftin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Ekipler, göçük altında kalan büyükbaş hayvanı da kurtardı.



Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca, bölgeye gelerek gerekli yardımların sağlanacağını belirtti.

