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        Burdur'da komşular arasında çıkan kavgada baba ve oğul bıçakla yaralandı

        Burdur'da komşular arasında çıkan kavgada baba ve oğul bıçakla yaralandı, şüpheli ise tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 16:43 Güncelleme:
        Burdur'da komşular arasında çıkan kavgada baba ve oğul bıçakla yaralandı

        Burdur'da komşular arasında çıkan kavgada baba ve oğul bıçakla yaralandı, şüpheli ise tutuklandı.

        Fevzi Çakmak Mahallesi'nde komşular arasında araç parkı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.B, yanında taşıdığı bıçakla komşusu R.Ö. ile oğlu B.Ö'yü yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Polis tarafından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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