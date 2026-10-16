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        Burdur'da konteynerde çıkan yangında bir kişi öldü

        Burdur'da konteynerde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 14:45 Güncelleme:
        Burdur'da konteynerde çıkan yangında bir kişi öldü

        Burdur'da konteynerde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Çallıca köyünde Dudu Şimşek'in (85) kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, konteynerde Şimşek'in cesedine ulaşıldı.

        Ceset, incelemenin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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