Burdur'da konteynerde çıkan yangında bir kişi öldü
Burdur'da konteynerde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Giriş: 16.10.2026 - 14:45 Güncelleme:
Burdur'da konteynerde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Çallıca köyünde Dudu Şimşek'in (85) kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, konteynerde Şimşek'in cesedine ulaşıldı.
Ceset, incelemenin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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