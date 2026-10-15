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        Burdur'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü

        Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 16:40 Güncelleme:
        Burdur'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü

        Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.

        Necati Anıl Keskin (27) idaresindeki 15 ACC 588 plakalı otomobil, Mustafa Şeref Bulvarı'nda Ş.C. (29) yönetimindeki 15 BB 320 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın şiddetiyle Keskin'in kullandığı otomobil bir iş yerinin duvarına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan ve Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Keskin, kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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