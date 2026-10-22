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        Burdur'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı

        Burdur'da okuldan çıkan 8 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 16:13 Güncelleme:
        Burdur'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı

        Burdur'da okuldan çıkan 8 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralandı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Bağlar Mahallesi 14012 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 15 NT 150 plakalı otomobil, okuldan çıkan 8 yaşındaki çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yaralanırken ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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