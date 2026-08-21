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        Burdur'da yaz sanat kursları dönem sonu sergisi açıldı

        Burdur Belediyesi tarafından, 7-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik düzenlenen "Yaz Sanat Kursları"nın dönem sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 10:16 Güncelleme:
        Burdur'da yaz sanat kursları dönem sonu sergisi açıldı

        Burdur Belediyesi tarafından, 7-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik düzenlenen "Yaz Sanat Kursları"nın dönem sonu sergisi açıldı.

        İstasyon Park'ta düzenlenen sergide, yaklaşık 200 öğrencinin 1,5 aylık kurs sürecinde seramik, resim, yaratıcı drama, halk oyunları ve ritim branşlarında hazırladığı çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, törende yaptığı konuşmada, çocukların yaz tatilini sanatla iç içe ve verimli geçirmelerini amaçladıklarını söyledi.

        Çocukların yeteneklerini keşfetmelerinin ve birlikte üretmelerinin önemine işaret eden Ercengiz, şöyle konuştu:

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        "Biz çocuklarımızı geleceğe hazırlarken sadece temel eğitim, matematik, fen ya da tarih üzerine aldıkları bir eğitim değil, çocuklarımızın varsa yeteneğini ortaya çıkartmak yoksa da birlikte paylaşarak bir şeyleri büyütmek, eğlenerek üretmenin keyfine varmasının sonuçlarını görmeye çalışıyoruz. 200'e yakın gencimizin, çocuğumuzun keyifle geçirdiği zamanın bir sonucu olarak burada serginin açılması, gelecekteki öz güvenlerine önemli katkı sunmaktadır."

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve davetliler sergiyi gezerek çocukların eserlerini inceledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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