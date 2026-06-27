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        GÜNCELLEME - Burdur'da çıkan tartışmada silahla vurulan kişi öldü

        Burdur'da çıkan tartışmada silahla vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 12:51 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Burdur'da çıkan tartışmada silahla vurulan kişi öldü

        Burdur'da çıkan tartışmada silahla vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti.


        Karasenir Mahallesi Karasenir Caddesi'nde Hasan Akay (41) ile Ali Ç. (21) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.


        Kavgaya dönüşen olayda Ali Ç, Akay'ı sırtından tabancayla vurdu.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Ali Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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