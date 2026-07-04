Isparta'da diş tedavisi sırasında ölen çocuğun cenazesi Burdur'da son yolculuğuna uğurlandı

Isparta'da diş tedavisi sırasında uygulanan genel anestezinin ardından yaşamını yitirdiği öne sürülen 8 yaşındaki Ela Kocaçöğür, Burdur'da toprağa verildi.



Diş tedavisi için Isparta'daki bir hastaneye götürülen Kocaçöğür'e, tedaviye uyum sağlayamaması ve ağzını açmaması nedeniyle ailesinin onayı alınarak genel anestezi uygulandı.



Anestezi sonrası fenalaştığı öne sürülen Kocaçöğür, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.



Kocaçöğür için Burdur Asri Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından çocuğun cenazesi toprağa verildi.



Cenazeye Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Isparta İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Kocaçöğür'ün ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.



Öte yandan, Kocaçöğür'ün Burdur'da Mehmet Yıldızlı İlkokulu 2. sınıf öğrencisi olduğu, babasının ise Isparta İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.

