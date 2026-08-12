Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Küçükbaş hayvanlarda yaralara neden olan virüse karşı aşı geliştirildi

        Küçükbaş hayvanlarda yaralara neden olan virüse karşı aşı geliştirildi

        HALE PAK KURBAN - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ), küçükbaş hayvanların ağız ve çevresinde yaralara neden olan "Orf" virüsüne karşı aşı geliştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Küçükbaş hayvanlarda yaralara neden olan virüse karşı aşı geliştirildi

        HALE PAK KURBAN - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ), küçükbaş hayvanların ağız ve çevresinde yaralara neden olan "Orf" virüsüne karşı aşı geliştirildi.

        MAKÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kale, AA muhabirine, halk arasında "ektima" olarak bilinen virüsün neden olduğu hastalığın, özellikle koyun ve keçilerde ağız, dudak, diş eti ve damak çevresinde ağrılı yaralara yol açtığını söyledi.

        Aşı için yaklaşık 10 yıl boyunca saha çalışmaları yürütüldüğünü belirten Kale, kan ve kabuk gibi örnekler toplayarak virüsün tiplerini belirlediklerini kaydetti.

        Öncelikle kuzu ve oğlaklar olmak üzere koyun ve keçilere yönelik saha denemelerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Kale, "Bu inaktif aşı sayesinde hayvanların hastalanmadan korunmasını sağlamış olacağız. Projenin diğer bir kısmında da hayvanların hastalandıktan sonra da iyileşmesine yönelik dozları ayarlanarak, deneme çalışmalarına devam edilecek." dedi.

        REKLAM

        Kale, dünyada "Orf" hastalığına karşı kullanılan aşıların büyük bölümünün canlı aşılardan oluştuğunu ifade etti.

        MAKÜ'de geliştirilen aşının, virüs etkisizleştirilerek (inaktif) hazırlandığını vurgulayan Kale, bundan dolayı geliştirdikleri aşının, ilk inaktif Orf virüs aşılarından biri olma özelliği taşıdığının altını çizdi.

        Küçükbaş hayvanların yediği bazı sivri ve dikenli bitki türlerinin diş etlerine batması nedeniyle bu hastalığın ortaya çıktığını anlatan Kale, "Tedavi edilmediğinde veya önlemi alınmadığında bu yara sonucu oluşan kabuklar etrafa saçılabiliyor. Hayvanın dudaklarında, bakteriler de işin içine karıştığı için dudağı tuttuğunuzda kopup gelebiliyor. Bunlar da etrafa saçılıyor. Bu virüs, soğuğa ve sıcağa karşı dirençli olduğundan aylarca, yıllarca toprakta kalabiliyor. Hayvanların kullandığı yemliklerde de kalabiliyor. Böylece etrafta da kalması ertesi yıl da bulaşıcı olabiliyor." diye konuştu.

        REKLAM

        Doğacak yavrulara da hastalığın bulaşma riskinin bulunduğunu belirten Kale, hastalığın yavrulara bulaşması halinde beslenme güçlüğü yaşandığını, buna bağlı olarak bağışıklıklarının düştüğünü ve hayvan kayıplarının meydana geldiğini ifade etti.

        Kale, aşının Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendiğini bildirdi.

        Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) işbirliğiyle üniversite bünyesindeki kurulan MAKÜ BAKA Teknokent'te, fakültedeki öğrencileriyle ürün odaklı çalıştıklarını dile getiren Kale, küçükbaş ile büyükbaş hayvanlarda çeşitli hastalıkların önüne geçilmesi için çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
        Numan Kurtulmuş'tan çerçeve yasa değerlendirmesi
        Numan Kurtulmuş'tan çerçeve yasa değerlendirmesi
        10 haftanın zirvesini gördü
        10 haftanın zirvesini gördü
        Italiano'dan Trossard kararı!
        Italiano'dan Trossard kararı!
        Çarpıcı El Nino açıklaması: Son 150 yılın en şiddetlisi!
        Çarpıcı El Nino açıklaması: Son 150 yılın en şiddetlisi!
        Kıvanç'tan sosyal medya kararı
        Kıvanç'tan sosyal medya kararı
        Motorinde ÖTV düzenlemesi
        Motorinde ÖTV düzenlemesi
        "Ligin en az gol yiyen takımı olacak"
        "Ligin en az gol yiyen takımı olacak"
        Parkta çıkan kavga vahşetle sonuçlandı!
        Parkta çıkan kavga vahşetle sonuçlandı!
        Evlendiler
        Evlendiler
        Ofisine döndü, gözlerine inanamadı! Yaban arıları 1 metrelik yuva kurdu
        Ofisine döndü, gözlerine inanamadı! Yaban arıları 1 metrelik yuva kurdu
        Talisca, Alex'in rekorunu kırdı!
        Talisca, Alex'in rekorunu kırdı!
        Caddeye adı verildi
        Caddeye adı verildi
        Bodrum'da jetski faciasında dram!
        Bodrum'da jetski faciasında dram!
        Galatasaray Lisesi'ne geçişte sınav şartı
        Galatasaray Lisesi'ne geçişte sınav şartı
        Sürpriz aşk
        Sürpriz aşk
        Dusan Vlahovic İstanbul'a geliyor!
        Dusan Vlahovic İstanbul'a geliyor!
        Taksiciler aracı kıskaca aldı! Trafikte tehlikeli anlar!
        Taksiciler aracı kıskaca aldı! Trafikte tehlikeli anlar!
        Ayva dalı cinayeti!
        Ayva dalı cinayeti!
        İklim krizi solunum hastalıklarını tetikliyor! Başvurular yüzde 20 arttı
        İklim krizi solunum hastalıklarını tetikliyor! Başvurular yüzde 20 arttı

        Benzer Haberler

        Burdur'da 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Burdur'da 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Burdur'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
        Burdur'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
        Dolandırıcılar 1 milyon liralık altınla kaçtı, jandarma 48 saat geçmeden ya...
        Dolandırıcılar 1 milyon liralık altınla kaçtı, jandarma 48 saat geçmeden ya...
        Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 2 çocuk yaralandı
        Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 2 çocuk yaralandı
        Burdur'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
        Burdur'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
        Burdur Valisi Bilgihan, yaz Kur'an kursundaki öğrencileri ziyaret etti
        Burdur Valisi Bilgihan, yaz Kur'an kursundaki öğrencileri ziyaret etti