Takla atan otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kaza, gece saatlerinde Burdur Antalya kara yolu Susamlık Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C. idaresindeki 35 CTY 453 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu konumunda bulunan 2 kişi araç içerisinde sıkışırken kaza ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık, ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken sağlık ekiplerini olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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