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        Yeşilay Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, Burdur'da başladı

        Yeşilay Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, bireysel yarışlarla Burdur'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 17:01 Güncelleme:
        Yeşilay Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, Burdur'da başladı

        Yeşilay Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, bireysel yarışlarla Burdur'da başladı.

        Burdur Valiliği desteğiyle Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen ve 3 gün sürecek organizasyona, Türkiye'nin farklı illerinden 450 sporcunun katılımıyla 13 kategoride 3 farklı etapta gerçekleştirilecek.

        Yarışların ilk günü, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'nde yapıldı.

        Toplam 12 farklı kategoride gerçekleştirilen yarışlarda sporcular, kategorilerine göre 4,4 kilometre ile 13,8 kilometre arasındaki farklı mesafelerde zamana karşı mücadele etti.

        Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri, Burdur Vali Yardımcısı Bedir Deveci tarafından verildi.

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        Şampiyonanın ikinci gününde yol yarışları yapılacak. Burdur Millet Bahçesi'nden başlayacak yarışlar, 80,4 kilometre ile 66,8 kilometre olmak üzere iki farklı mesafede düzenlenecek ve Salda Gölü Beyaz Adalar bölgesinde sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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