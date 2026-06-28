Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri 250 motosikletli Çanakkale'de buluştu

        250 motosikletli Çanakkale'de buluştu

        Türkiye'nin farklı illerinden yola çıkan Osmanlı Motosiklet Derneği üyeleri, Çanakkale'de bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 13:15 Güncelleme:
        250 motosikletli Çanakkale'de buluştu

        Türkiye'nin farklı illerinden yola çıkan Osmanlı Motosiklet Derneği üyeleri, Çanakkale'de bir araya geldi.

        Dün Fatih Sultan Mehmet'in Fatih Camisi'nin bahçesinde bulunan türbesinde dua ettikten sonra İstanbul'dan yola çıkan dernek üyeleri, öğle vakti ulaştıkları Gelibolu ilçesinde Gelibolu Şehitliği, Hallacı Mansur Türbesi ile Bayraklı Baba Türbesi'ni ziyaret etti.

        Kömür Limanı'nda kamp yapan motosikletliler, bu sabah da sırayla Kilitbahir Kalesi ile Soğanlıdere Şehitliğini ziyaret ederek Çanakkale Abidesi'ne geldi.

        Ziyaretleri sırasında 57. Piyade Alayı askerlerinin Şehitler Abidesi'ndeki nöbet değişimini ilgiyle izleyen dernek üyeleri, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

        - "Ecdat ziyareti bizler için çok önemli"

        Osmanlı Motosiklet Derneği Başkanı Burçin Özsayar, AA muhabirine, dernek olarak 10 yıldır ecdadı anmak için Çanakkale'ye geldiklerini belirtti.

        Bu sene İstanbul'dan 100, diğer illerden de 150 motosikletlinin Çanakkale'de bir araya geldiğini ifade eden Özsayar, "Bu toprakların kolay kazanılmadığını biliyoruz. Buradaki yiğitler Türkiye'nin farklı illerinden geliyorlar. Yaklaşık 250 motosikletli olarak derneği temsil ediyoruz. Çanakkale ziyareti bizler için çok kıymetli. Her sene olmazsa olmaz etkinliklerimizden bir tanesidir. Ecdat ziyareti bizler için çok önemli. Nereden geldiğimizi unutmuyoruz. Tüm atalarımıza rahmet okuyoruz." dedi.

        Çanakkale'yi çok önemsediklerini dile getiren Özsayar, "Çanakkale Zaferi, çocukların, gençlerin bilmesi gereken bir zafer. Bu toprakların kapital sistem tarafından asla alınamayacağının bir göstergesidir. Rabbim bu birlik ve beraberliği daim eylesin. Emperyal güçlere karşı bizleri daima güçlü kılsın." diyerek sözlerini tamamladı.

        Dernek üyeleri Çanakkale gezileri kapsamında Sedülbahir Kalesi, 57. Alay Şehitliği ile Conk Bayırı'nı ziyaret edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Silivri'de tarlalarda yangın çıktı!
        Silivri'de tarlalarda yangın çıktı!
        Kadir İnanır'a veda ediliyor
        Kadir İnanır'a veda ediliyor
        Muhittin Böcek'ten ek ifade: "Adaylık için İmamoğlu'na 5 milyon euro verdim"
        Muhittin Böcek'ten ek ifade: "Adaylık için İmamoğlu'na 5 milyon euro verdim"
        Gazi Koşusu 100. kez koşulacak!
        Gazi Koşusu 100. kez koşulacak!
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        İsrailli bakan ABD Adalet Bakanlığı'na şikayet edildi
        İsrailli bakan ABD Adalet Bakanlığı'na şikayet edildi
        Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü!
        Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü!
        İntermodal taşımacılıkta yeni dönem: TIR dorseleri raylarda taşınacak
        İntermodal taşımacılıkta yeni dönem: TIR dorseleri raylarda taşınacak
        Beşiktaş'tan Alexander Nübel'e teklif!
        Beşiktaş'tan Alexander Nübel'e teklif!
        İstanbul'da sokakta taciz iddiası! Fırında ekmek yaparken yakalandı!
        İstanbul'da sokakta taciz iddiası! Fırında ekmek yaparken yakalandı!
        Özkan Yalım'ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Helikopter sunumu açıklaması
        Özkan Yalım'ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Helikopter sunumu açıklaması
        Entübe halde geldi, 18. yaş gününü kutlayarak çıktı
        Entübe halde geldi, 18. yaş gününü kutlayarak çıktı
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        İşte Dünya Kupası'nda son 32 eşleşmeleri!
        İşte Dünya Kupası'nda son 32 eşleşmeleri!
        Messi rekor kırdı, Arjantin kayıpsız turladı!
        Messi rekor kırdı, Arjantin kayıpsız turladı!
        Türkiye'nin laboratuvarıydı
        Türkiye'nin laboratuvarıydı
        Rapçi oluyor
        Rapçi oluyor
        İkinci yeğen mutluluğu
        İkinci yeğen mutluluğu
        Turizmin karanlık tarafı Dua Lipa ile yeniden göründü
        Turizmin karanlık tarafı Dua Lipa ile yeniden göründü
        Hepsini doğru bulmak dikkat istiyor!
        Hepsini doğru bulmak dikkat istiyor!

        Benzer Haberler

        Bozcaada'ya yazın o araçların geçişleri yasaklandı
        Bozcaada'ya yazın o araçların geçişleri yasaklandı
        Gökçeada'da güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi
        Gökçeada'da güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi
        DMD hastası çocuk için toplanan paraları alan şüphelinin evinden çıkanlar h...
        DMD hastası çocuk için toplanan paraları alan şüphelinin evinden çıkanlar h...
        DMD hastası İsa Berat'ın bağış kumbaralarını çalan şüpheli yakalandı
        DMD hastası İsa Berat'ın bağış kumbaralarını çalan şüpheli yakalandı
        Gelibolu Gelişim Kupası yarışları başladı
        Gelibolu Gelişim Kupası yarışları başladı
        Denizden su alan uçağın olumsuz hava şartları nedeniyle kalkış yapamadığı a...
        Denizden su alan uçağın olumsuz hava şartları nedeniyle kalkış yapamadığı a...