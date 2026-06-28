250 motosikletli Çanakkale'de buluştu

Türkiye'nin farklı illerinden yola çıkan Osmanlı Motosiklet Derneği üyeleri, Çanakkale'de bir araya geldi.



Dün Fatih Sultan Mehmet'in Fatih Camisi'nin bahçesinde bulunan türbesinde dua ettikten sonra İstanbul'dan yola çıkan dernek üyeleri, öğle vakti ulaştıkları Gelibolu ilçesinde Gelibolu Şehitliği, Hallacı Mansur Türbesi ile Bayraklı Baba Türbesi'ni ziyaret etti.



Kömür Limanı'nda kamp yapan motosikletliler, bu sabah da sırayla Kilitbahir Kalesi ile Soğanlıdere Şehitliğini ziyaret ederek Çanakkale Abidesi'ne geldi.



Ziyaretleri sırasında 57. Piyade Alayı askerlerinin Şehitler Abidesi'ndeki nöbet değişimini ilgiyle izleyen dernek üyeleri, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.



- "Ecdat ziyareti bizler için çok önemli"



Osmanlı Motosiklet Derneği Başkanı Burçin Özsayar, AA muhabirine, dernek olarak 10 yıldır ecdadı anmak için Çanakkale'ye geldiklerini belirtti.



Bu sene İstanbul'dan 100, diğer illerden de 150 motosikletlinin Çanakkale'de bir araya geldiğini ifade eden Özsayar, "Bu toprakların kolay kazanılmadığını biliyoruz. Buradaki yiğitler Türkiye'nin farklı illerinden geliyorlar. Yaklaşık 250 motosikletli olarak derneği temsil ediyoruz. Çanakkale ziyareti bizler için çok kıymetli. Her sene olmazsa olmaz etkinliklerimizden bir tanesidir. Ecdat ziyareti bizler için çok önemli. Nereden geldiğimizi unutmuyoruz. Tüm atalarımıza rahmet okuyoruz." dedi.



Çanakkale'yi çok önemsediklerini dile getiren Özsayar, "Çanakkale Zaferi, çocukların, gençlerin bilmesi gereken bir zafer. Bu toprakların kapital sistem tarafından asla alınamayacağının bir göstergesidir. Rabbim bu birlik ve beraberliği daim eylesin. Emperyal güçlere karşı bizleri daima güçlü kılsın." diyerek sözlerini tamamladı.



Dernek üyeleri Çanakkale gezileri kapsamında Sedülbahir Kalesi, 57. Alay Şehitliği ile Conk Bayırı'nı ziyaret edecek.



