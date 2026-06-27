Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde Türkiye Triatlon Federasyonunun düzenlediği Gelibolu Gelişim Kupası yarışları başladı. Yarışlara ülkenin dört bir yanından 450 sporcu katılıyor. Sporcular, yüzmede 1,5 kilometre, bisiklette 40 kilometre ve koşuda 10 kilometrelik parkurlarda kendi kategorilerinde yarışacak.

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