AK Parti Çanakkale İl Başkanı Kuzu partisinin kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutladı

Çanakkale'de AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla basın toplantısı düzenlendi.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, parti binasında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, siyasi istikrarsızlığın, ekonomik krizlerin, vesayetin ve yasakların Türkiye'nin üzerine ağır bir gölge gibi çöktüğü bir dönemde kurulan AK Parti'nin, yalnızca yeni bir siyasi parti değil, aziz milletin değişim iradesinin, demokrasi talebinin ve güçlü Türkiye idealinin adı olduğunu söyledi.

AK Parti'nin 25 yıldır yalnızca iktidarda bulunmadığını belirten Kuzu, milletin emanetini taşıdıklarını, ülkenin yükünü omuzladıklarını, Türkiye'yi her alanda büyütmenin ve güçlendirmenin mücadelesini verdiklerini dile getirdi.

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Kuzu, AK Parti'nin çeyrek asırlık birikimini geçmişin hatırası olarak değil, geleceğin güçlü temeli olarak gördüklerini ifade etti.

Önlerinde şimdi daha büyük hedeflerin, sorumlulukların ve Türkiye Yüzyılı idealinin bulunduğunu​​​​​​​ ifade eden Kuzu, "Terörsüz Türkiye kazanımını kalıcı hale getiren, sivil ve özgürlükçü anayasasıyla demokrasisini güçlendirmiş, yüksek teknolojide öncü, ekonomide daha güçlü, enerjide ve savunmada tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle birlikte inşa edeceğiz." dedi.

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Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Programa AK Parti MKYK Üyesi Naim Makas, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, İl Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Deniz, yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.