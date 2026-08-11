Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri AK Parti Çanakkale İl Başkanı Kuzu partisinin kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutladı

        AK Parti Çanakkale İl Başkanı Kuzu partisinin kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutladı

        Çanakkale'de AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla basın toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 20:49 Güncelleme:
        AK Parti Çanakkale İl Başkanı Kuzu partisinin kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutladı

        Çanakkale'de AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla basın toplantısı düzenlendi.

        AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, parti binasında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, siyasi istikrarsızlığın, ekonomik krizlerin, vesayetin ve yasakların Türkiye'nin üzerine ağır bir gölge gibi çöktüğü bir dönemde kurulan AK Parti'nin, yalnızca yeni bir siyasi parti değil, aziz milletin değişim iradesinin, demokrasi talebinin ve güçlü Türkiye idealinin adı olduğunu söyledi.

        AK Parti'nin 25 yıldır yalnızca iktidarda bulunmadığını belirten Kuzu, milletin emanetini taşıdıklarını, ülkenin yükünü omuzladıklarını, Türkiye'yi her alanda büyütmenin ve güçlendirmenin mücadelesini verdiklerini dile getirdi.

        REKLAM

        Kuzu, AK Parti'nin çeyrek asırlık birikimini geçmişin hatırası olarak değil, geleceğin güçlü temeli olarak gördüklerini ifade etti.

        Önlerinde şimdi daha büyük hedeflerin, sorumlulukların ve Türkiye Yüzyılı idealinin bulunduğunu​​​​​​​ ifade eden Kuzu, "Terörsüz Türkiye kazanımını kalıcı hale getiren, sivil ve özgürlükçü anayasasıyla demokrasisini güçlendirmiş, yüksek teknolojide öncü, ekonomide daha güçlü, enerjide ve savunmada tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle birlikte inşa edeceğiz." dedi.

        REKLAM

        Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

        Programa AK Parti MKYK Üyesi Naim Makas, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, İl Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Deniz, yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe play-off'a yükseldi!
        Fenerbahçe play-off'a yükseldi!
        Ala'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ala'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kolombiya'nın 'Golan Tepeleri kararına' kınama
        Kolombiya'nın 'Golan Tepeleri kararına' kınama
        Ultraaslan liderine ev hapsi
        Ultraaslan liderine ev hapsi
        Sosyal medyada devlet ciddiyeti vurgusu
        Sosyal medyada devlet ciddiyeti vurgusu
        Vlahovic Beşiktaş için geliyor!
        Vlahovic Beşiktaş için geliyor!
        "İran'a ekonomik zararı savaştan daha ağır olabilir"
        "İran'a ekonomik zararı savaştan daha ağır olabilir"
        Restorandaki boşluktan iki kat aşağı düştü
        Restorandaki boşluktan iki kat aşağı düştü
        İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması
        İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Arthur sürprizi!
        Arthur sürprizi!
        Bilezikleri çaldı, esnafa yakalandı
        Bilezikleri çaldı, esnafa yakalandı
        İsrail, tarihinin en önemli seçimine gidiyor
        İsrail, tarihinin en önemli seçimine gidiyor
        4 kulübün borcu 1,5 milyar euro'yu aştı
        4 kulübün borcu 1,5 milyar euro'yu aştı
        Şile Belediyesi iddianamesi: Özgür Kabadayı için 92 yıla kadar hapis istemi
        Şile Belediyesi iddianamesi: Özgür Kabadayı için 92 yıla kadar hapis istemi
        Bursa'da yasak aşk cinayeti
        Bursa'da yasak aşk cinayeti
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        Romantik gol kralı
        Romantik gol kralı
        İddialara fotoğraflı yanıt
        İddialara fotoğraflı yanıt
        Dehşet! Anne, zihinsel engelli oğlunu öldürdü!
        Dehşet! Anne, zihinsel engelli oğlunu öldürdü!
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de huzur uygulamalarında 17 şüpheli tutuklandı
        Çanakkale'de huzur uygulamalarında 17 şüpheli tutuklandı
        Çanakkale'de motosiklet kazasında ölen Emirhan, toprağa verildi
        Çanakkale'de motosiklet kazasında ölen Emirhan, toprağa verildi
        Gökçeada'da motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada hayatını kaybeden ço...
        Gökçeada'da motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada hayatını kaybeden ço...
        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklan...
        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklan...
        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 59 düzensiz göçmen yakalan...
        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 59 düzensiz göçmen yakalan...
        Bigaspor'dan 10 numara transferi
        Bigaspor'dan 10 numara transferi