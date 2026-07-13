AK Partili Gider'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı:

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, FETÖ'nün yıllar boyunca devletin en mahrem kurumlarına sızarak hazırladığı ihanet planının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliği ve aziz milletin cesareti karşısında bozguna uğradığını bildirdi.





Gider, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, FETÖ'nün hain darbe girişiminin yalnızca seçilmiş hükümeti değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığını, millet iradesini ve ülkenin geleceğini hedef aldığını belirtti.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliği ve aziz milletin eşsiz feraseti sayesinde Türkiye'nin 15 Temmuz gecesi, tarihinin en büyük ihanetlerinden birini bertaraf ettiğini, demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıktığını hatırlatan Gider, 15 Temmuz 2016 gecesinin yalnızca bir darbe girişimi olarak değerlendirilemeyeceğini, o gece hedef alınanın doğrudan Türkiye Cumhuriyeti’nin istiklali, istikbali ve milletin hür iradesi olduğunu kaydetti.





"FETÖ'nün yıllar boyunca devletin en mahrem kurumlarına sızarak hazırladığı ihanet planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliği ve aziz milletin cesareti karşısında bozguna uğradı." ifadesini kullanan Gider, şunları kaydetti:





"15 Temmuz'u sadece yıldönümlerinde hatırlamak yetmez. O geceyi doğru anlamak, gelecek nesillere doğru anlatmak ve devletimizi benzer ihanetlere karşı daima güçlü tutmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Demokrasi ancak milletin sahip çıktığı ölçüde güçlüdür. Bugün Türkiye’nin savunma sanayiinden dış politikaya, enerjiden teknolojiye uzanan bağımsızlık yürüyüşünün temel taşlarından biri de 15 Temmuz gecesi ortaya konulan milli iradedir.





Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizin ortaya koyduğu kararlılık, Türkiye’nin istikbaline sahip çıkma iradesinin en güçlü tezahürüdür. Başta Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir olmak üzere, 15 Temmuz gecesi vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim milletimize bir daha böyle ihanetler yaşatmasın; devletimizi ve birliğimizi daim eylesin."

