Gelibolu'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
Çanakkale'de Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.
Giriş: 11.07.2026 - 13:31 Güncelleme:
Çanakkale'de Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.
Gazi Süleyman Paşa Camisi'ndeki düzenlenen programda şehitler için Mevlid-i Şerif okundu ve dua edildi.
Programın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
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