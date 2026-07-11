Gelibolu'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Çanakkale'de Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.



Gazi Süleyman Paşa Camisi'ndeki düzenlenen programda şehitler için Mevlid-i Şerif okundu ve dua edildi.



Programın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

