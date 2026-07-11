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        Gelibolu'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

        Çanakkale'de Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 13:31 Güncelleme:
        Gelibolu'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

        Çanakkale'de Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

        Gazi Süleyman Paşa Camisi'ndeki düzenlenen programda şehitler için Mevlid-i Şerif okundu ve dua edildi.

        Programın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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