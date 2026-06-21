AK Partili Kuzu'dan 5 ilçe başkanının görevlerinden ayrılmasına ilişkin açıklama:

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, 5 ilçe başkanının görevlerinden ayrılmasına ilişkin, bu sürecin, AK Parti'nin gelenekleri doğrultusunda teşkilat içerisindeki heyecanı artırmak ve bir yenilenme sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.



Kuzu, yaptığı açıklamada, AK Parti Çanakkale teşkilatlarında ve Genel Merkez ile yürüttükleri istişareler neticesinde bazı ilçe başkanlarının görevlerinin sona erdiğini aktardı.



Bu süreç boyunca teşkilat adabı gereği yaşananları sosyal medya, basın veya kamuoyu önünde polemik konusu yapmaktan özellikle imtina ettiklerini ifade eden Kuzu, şöyle devam eti:





"Bu süreç, partimizin gelenekleri doğrultusunda teşkilat içerisindeki heyecanı artırmak ve bir yenilenme sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu değişimler teşkilatımızın daha diri kalması adına atılan adımlardır. Artık bu süreci geride bırakarak, önümüze bakma vaktidir. Sürece takılıp polemik yürütmek kimseye fayda sağlamayacağı gibi, teşkilatımızın enerjisini de boşa harcamaktan başka bir işe yaramayacaktır.



Kişiler ve makamlar gelip geçicidir, baki olan davamız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olan gönülden bağlılığımızdır. Partimizde bugüne kadar görev yapmış çok değerli isimler olmuştur; bu isimler görevleri bittikten sonra da partimiz için çalışmaya devam etmişlerdir. Görevi ne olursa olsun, Sayın Cumhurbaşkanımızı seven ve ona gönül vermiş herkesi İl Başkanlığımızın çatısı altında, teşkilatımızın içerisinde kucaklayacağımızı özellikle belirtmek istiyorum."



















