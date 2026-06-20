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        Çanakkale'de zeytinliklerin bulunduğu zirai alanda çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zeytinliklerin bulunduğu tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 19:43 Güncelleme:
        Çanakkale'de zeytinliklerin bulunduğu zirai alanda çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zeytinliklerin bulunduğu tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        İlçeye bağlı Sazlıaltı mevkisinde, zeytinliklerin bulunduğu zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve Orman İşletme müdürlüklerine bağlı ekipler sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için çok sayıda kara ekibi ve hava unsurlarıyla müdahale başlatıldı.

        Çevresinde yazlık evlerin bulunduğu yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor.



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